Новые возможности для предпринимателей от Международного Банка Азербайджана (R)

Международный Банк Азербайджана создал сразу несколько возможностей для малого и среднего бизнеса. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, открывшие счет в Банке до 30 сентября, смогут осуществлять внутренние переводы в течение 3 месяцев с момента открытия счета без уплаты комиссии. На операции, проводимые через POS-терминалы Банка, 3 месяца будет действовать скидка до 50%.

На этот период присоединение к зарплатному проекту Международного Банка Азербайджана и получение зарплатных карт по количеству сотрудников для предпринимателей будет бесплатным. Кроме того, до 30 сентября предприниматели, открывшие счет в Банке, освобождаются от платы комиссии за обслуживание бизнес-кредитов. Также, они будут освобождены от платы за установку и подключение POS-терминалов Международного Банка Азербайджана. Каждый бизнес-субъект может извлечь выгоду из этой возможности.

Отметим, что корпоративные клиенты могут открывать счета в Международном Банке Азербайджана удаленно, не посещая офисы обслуживания. Удаленное открытие банковского счета осуществляется через этот портал. Предприниматели, желающие расширить систему онлайн платежей, могут получить виртуальный POS-терминал Банка максимум за 2 дня с помощью услуги IBA Link.

Информацию об онлайн услугах для предпринимателей Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.