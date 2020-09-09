Азербайджан проявляет серьёзный интерес к продукции российских предприятий

Продукция компаний Новгородской области России, в частности сегмент экологических продуктов питания, вызывает живой интерес азербайджанских контрагентов.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend руководитель представительства Российского экспортного центра Нури Гулиев.

По его данным, на прошлой неделе новгородские предприниматели презентовали свою продукцию деловым кругам Азербайджана.

"В ходе видеоконференции была презентована продукция пяти новгородских компаний - ООО "Виктория", ООО "Механикз", ООО "Сташевское БИО", ООО "Медовый Дом", ООО "Емельяновская биофабрика" и индивидуального предпринимателя Воронкова", - отметил Гулиев.

По его словам, представители азербайджанского бизнеса высоко оценили качество продукции и дали свои рекомендации по выходу на рынок Азербайджана.

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Также российским экспортерам предложили подготовить коммерческие предложения по конкретным товарным позициям.

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"Мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие отразится на заключенных контрактах и поставках качественной продукции российских компаний в Азербайджан", - подытожил Гулиев.

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Напомним, что мероприятие прошло в рамках реализации программы "Экспортный акселератор". Со стороны Азербайджана в нем приняли участие ключевые игроки рынка пищевой отрасли, такие как AVRORA, Siren Trading, Araz Market и другие.

"Российский экспортный центр" (РЭЦ) - государственный институт поддержки не сырьевого не энергетического экспорта, предоставляющий отечественным экспортерам широкий спектр финансовых и иных услуг.