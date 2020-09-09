https://news.day.az/economy/1269174.html В Азербайджане созданы 2 новые такси-компании
В Азербайджане созданы 2 новые такси-компании
Государственная налоговая служба при министерстве экономики зарегистрировала две новые такси-компании - ООО "İrfan Taksi" и ООО "Fly Taxı".
Как передает Day.Az со ссылкой на налоговую службу, уставный капитал обеих компаний составляет 20 манатов.
Законным представителем ООО "İrfan Taksi" является Меликли Тогрул Микаил оглу. Юридический адрес компании - Баку, Наримановский район, Ахмед Раджаблы 186.
Представителем ООО "Fly Taxı" является Азимов Рамиль Рамиз оглы. Юридический адрес компании - Баку, Наримановский район, Аббасгулу Ага Бакиханова дом 3, кв. 7.
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