Азербайджанская нефть начала дорожать

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений Азери - Чираг - Гюнешли (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, девятого сентября составила 41,26 доллара за баррель, что на 0,96 доллара больше предыдущего показателя.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 40,73 доллара за баррель, что на 0,97 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку - Тбилиси - Джейхан и Баку - Супса, а также по железной дороге - в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку - Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 39,39 доллара за баррель, что на 0,95 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, девятого сентября составила 39,75 доллара, что на 1,24 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на 10 сентября составляет 1,7 AZN/USD.