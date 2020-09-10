"АЖД" расширяют сотрудничество с ведущими мировыми компаниями

Расширяется сотрудничество ООО "ADY Express" - дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - с ведущими мировыми компаниями, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ООО.

ADY Express наладила сотрудничество с компанией "EuroChem", являющейся ведущим мировым производителем удобрений, и транспортирует ее продукцию. Удобрения, производимые компанией EuroChem, перевозятся транзитом через Азербайджан.

Очередная партия удобрений в семи вагонах поступила два дня назад и переправлена в Загаталу. Груз был доставлен в Азербайджан с завода EuroChem за 7 дней.

С начала года в 200 вагонах было транспортировано около 14 тыс. тонн грузов EuroChem, часть из которых перевезена транзитом через Азербайджан.

В настоящее время ADY Express ведет переговоры о транспортировке большего объема грузов EuroChem через Азербайджан, и в ближайшее время ожидается транспортировка больших объемов грузов.

Отметим, что штаб-квартира EuroChem Group AG находится в Швейцарии, основные активы размещены в России, Казахстане, Бельгии и Литве. Компания является самым крупным производителем и экспортером удобрений России.