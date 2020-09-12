Вкладчикам 4 закрывшихся банков выплатили 517 млн манатов

С 16 июня по 11 сентября этого года Международный банк Азербайджана выплатил в качестве компенсации вкладчикам находящихся в процессе ликвидации "AGBank" и "NBCBank" более 180,65 млн. манатов.

Как сообщили Day.Az в Фонде страхования вкладов (ADIF), 3 851 вкладчику "AGBank" выплачено в качестве компенсации 70,85 млн. манатов, а 3 778 вкладчикам "NBCBank" 109,79 млн. манатов.

С 1 июня по 11 сентября "Kapital Bank" выплатил вкладчикам находящихся в процессе ликвидации "Amrahbank" и "Atabank" в качестве компенсации более 336,45 млн. манатов.

В течение указанного периода по "Amrahbank" 5 465 вкладчикам было выплачено 129,74 млн манатов, по "Atabank" 8 940 вкладчикам 206,70 млн манатов компенсации.

В целом, на 11 сентября по 4 банкам, находящимся в процессе ликвидации, 22 034 вкладчикам выплачено более 517,1 млн манатов компенсации.