Вкладчикам 4 закрывшихся банков выплатили 532 млн манатов

Фонд страхования вкладов Азербайджана (ADİF) выплатил 532 миллиона манатов компенсаций 22,461 тысячи вкладчикам закрывшихся "Аta Bank", "Amrah Bank", "AG Bank" и "NBC Bank", сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на ADİF.

Согласно информации, 4 тысячи вкладчиков "AG Bank" получили 77,87 миллиона манатов, 3,8 тысячи вкладчиков "NBC Bank" - 112,61 миллиона манатов, 9 тысяч вкладчиков "Atabank" - 210,15 миллиона манатов, 5,5 тысячи вкладчиков "Amrah Bank" - 131,59 миллиона манатов.

Было отмечено, что выплаты компенсаций вкладчикам "Atabank" и "Amrah Bank" осуществляются с первого июня 2020 года и выплачиваются в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО "Kapital Bank".

Выплаты компенсаций вкладчикам "AG Bank" и "NBC Bank" начались 16 июня 2020 года и выплачиваются в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО "Международный банк Азербайджана".

Отметим, что ЦБА ликвидировал лицензии данных банков.