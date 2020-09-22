Ценные бумаги Минфина Азербайджана на 20 мил манатов выставили на аукцион

Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана стоимостью 20 миллионов манатов. Срок оборота составляет 728 дней, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе аукциона 10 инвесторов подали 14 заявок в ценовом диапазоне от 96,6621 маната (при доходности в 9,88 процента) до 100,35 маната (7,81 процента) за одну облигацию.

Согласно решению министерства финансов, цена отсечения облигаций составила 100,0544 маната (7,97 процента), а средневзвешенная цена - 100,0676 маната (7,96 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 83,9 миллиона манатов, а объем размещения - 20 миллионов манатов.

Дата погашения облигаций: 20 сентября 2022 года.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до 23 сентября 2020 года (T+1).