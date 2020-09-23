В Азербайджане прошел аукцион по приватизации
Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана провела очередной аукцион, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сообщается, что очередной аукцион был организован 22 сентября и на аукционе было приватизировано небольшое государственное предприятие, которое находится в Гусарском районе.
По данным Госслужбы, желающие участвовать в аукционе могут не только разместить электронный заказ на выбранное госимущество, но и присоединиться к аукционам в режиме онлайн. Заинтересованные в процессе могут прибыть в Пространство оказания имущественных услуг Государственной службы по имущественным вопросам Азербайджана в день аукциона, а также наблюдать за ним без регистрации посредством электронных ресурсов.
Отметим, что лица, желающие принять участие в торгах на официальном сайте Службы (emlak.gov.az) или на портале privatization.az, пройдя регистрацию, должны оплатить задаток в размере 10 процентов от начальной аукционной цены собственности, получив тем самым статус заказчика. В день аукциона, выбрав на портале электронных услуг (e-emdk.gov.az) раздел "Электронный аукцион", можно присоединиться к торгам.
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