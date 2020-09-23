Азербайджан и Азиатский банк развития обсудили перспективы расширения сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с руководителем постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане Нариманом Маннапбековым, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экономики.

По данным ведомства, на встрече министр отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с АБР. Банк выделил Азербайджану более 5,2 миллиарда долларов для реализации ряда проектов в стране.

По словам министра, Азербайджан активно участвует в программе Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC). Подготовленный АБР исследовательский документ "Азербайджан: к более диверсифицированному, устойчивому и всестороннему развитию" охватывает ряд важных вопросов экономического развития Азербайджана. Было отмечено, что подготовка проекта с АБР может быть полезна в качестве инструмента финансирования, а также в направлении реализации проектов в сфере высоких технологий и инноваций, образования, развития малого и среднего бизнеса, государственно-частного партнерства, а также налоговой политики.

Говоря о приоритетах развития Азербайджана, М. Джаббаров проинформировал руководителя АБР об экономических реформах, диверсификации экономики, мерах по развитию ненефтяного сектора и повышению конкурентоспособности в стране, довел до сведения о возможности сотрудничества между АБР, министерством экономики и азербайджанским инвестиционным холдингом.

В свою очередь, руководитель постоянного представительства АБР в Азербайджане Нариман Маннапбеков выразил удовлетворение деятельностью банка в нашей стране и поделился мнением о направлениях расширения связей между Азербайджаном и АБР.

По итогам встречи были обсуждены перспективы расширения сотрудничества, продвижения проектов, реализуемых при поддержке АБР, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.