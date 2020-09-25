Завершен капитальный ремонт танкера «Президент Гейдар Алиев»

Завершился капитальный ремонт танкера "Президент Гейдар Алиев", находящегося на балансе ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO), сообщает Trend со ссылкой на ASCO, передает Day.Az.

Ремонт проводился на судоремонтном строительном заводе "Зых" и был осуществлен на высшем уровне.

Отремонтированы главные и вспомогательные двигатели, трубопроводные системы и механизмы судна. На танкере были выполнены ремонт систем автоматики, а также электромонтажные и корпусо-сварочные работы.

Помимо этого, обновлены каюты, гальюны, камбузы и кают-компании, предназначенные для членов экипажа судна "Президент Гейдар Алиев".

Во время ремонта были очищены и окрашены подводная и надводная части танкера и палуба.

После ремонта судно успешно прошло испытания на воде и было вновь введено в эксплуатацию.

Напомним, что судно "Президент Гейдар Алиев" является одним из крупнейших танкеров, принадлежащих транспортному флоту ASCO.

Танкер длиной 149,9 метра и шириной - 17,3 метра имеет общую грузоподъемность в 13 800 тонн.