Микаил Джаббаров ознакомился с деятельностью промышленных предприятий в Гяндже

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках посещения северо-западного региона побывал на предприятиях в городе Гянджа.

Как сообщили в пятницу Day.Az в пресс-службе министерства, с главой ИВ Гянджи Ниязи Байрамовым были обсуждены вопросы усиления экономического потенциала города, создания индустриальной зоны и выделения для этого соответствующих площадей.

Министр посетил расположенное в Гяндже ООО "Азералюминий", одной из ведущих компаний цветной металлургии нашей страны и единственного производителя первичного алюминия на Южном Кавказе. Основное предприятие компании - "Алюминиевый комплекс" находится в Гяндже. В состав комплекса входят четыре завода (по литью и непрерывной прокатке металла, электролизу, обработке и покраске под давлением, по анодным процессам) и два вспомогательных участка (подстанция правки кремния, станция механического ремонта). Суммарная мощность заводов по производству первичного алюминия составляет около 50 тысяч тонн в год.

Министр Микаил Джаббаров ознакомился с деятельностью и перспективными планами предприятия. В ходе дискуссий с руководством предприятия были обсуждены вопросы обеспечения устойчивых поставок сырья, расширения производства первичного алюминия, организация производства различной продукции методом глубокой переработки, оптимизации производства и повышения конкурентоспособности.

Далее министр экономики побывал на Гянджинском автомобильном заводе. На предприятии осуществляется сборка транспортных средств различного назначения, сельхозтехники (тракторы, комбайны и др.), грузовиков и другой техники. В ходе встречи с руководством завода обсуждались существующие производственные мощности предприятия, его потенциал по сборке новых видов техники, в том числе тракторов, другой сельхозтехники и автобусов, возможности реализации, была подчеркнута необходимость повышения конкурентоспособности предприятия.