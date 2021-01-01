В Азербайджане растет объем депозитов в нацвалюте

Общий объем депозитов в Азербайджане на конец ноября 2020 года составил 22,3 миллиарда манатов, что на 5,4 процента меньше аналогичного показателя прошлого года, сообщает Day.Az со ссылкой на отчет Центрального банка Азербайджана.

Согласно данным Центробанка, объем депозитов нефинансовых организаций уменьшился на 5,5 процента по сравнению с показателем конца ноября 2019 года, составив 12,47 миллиарда манатов.

Что касается объема депозитов физических лиц, то здесь за год наблюдается сокращение на 8,9 процента - до 7,91 миллиарда манатов.

По итогам 11 месяцев 2020 года депозиты в иностранной валюте составили 13 миллиардов манатов, сократившись на 12,2 процента относительно аналогичного показателя прошлого года.

При этом на начало декабря 2020 года наблюдается рост депозитов в национальной валюте, объем которых увеличился на 6,1 процента по сравнению с показателем января-ноября 2019 года, достигнув 9,31 миллиарда манатов.