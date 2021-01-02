Азербайджанский ученый о сферах, которые можно развивать в Карабахе

В Губадлинском и Зангиланском районах, где развивалось виноградарство, табаководство и зерноводство, крайне важно восстановить эти сферы, а также животноводство.

Об этом сказал Trend доктор географических наук Закир Эминов, передает Day.Az.

По его словам, на этих территориях важно строительство животноводческих ферм для племенного скота, создание перерабатывающих предприятий по виноградарству и табаководству.

Эминов отметил, что Кельбаджарский район расположен в горной территории, поэтому здесь, в основном, можно развивать овцеводство. В долинах рек предгорных территорий можно заниматься растениеводством, но оно будет ограниченным.

Ученый добавил, что самыми важными являются работы по восстановлению, созиданию и строительству в Карабахе, представляющего экономический и территориальный потенциал страны. Для осуществления этих задач, в первую очередь, важно принять Государственные программы: "Будет подготовлена специальная Госпрограмма по социально-экономическому развитию Верхне-Карабахского экономического района (Агдамский, Тертерский, Ходжавендский, Ходжалинский, Джебраильский, Физулинский районы и гг. Шуша и Ханкенди), а также Кельбаджар-Лачинского экономического района (Кельбаджар, Лачин, Зангилан и Губадлы). Параллельно перед научными учреждениями должны быть определены задачи для поддержки и помощи в осуществлении этих программ. Основной задачей, которую должен будет выполнить Институт географии НАНА - это изучение территорий с физической и экономической точек зрения. В физической географии территорий произошли серьезные изменения: вырублены либо сожжены леса, загрязнены реки, полностью уничтожена система сельского хозяйства, почва подверглась деградации, в населенных пунктах плачевная ситуация. Поэтому первоначально должны быть оценены существующие природные условия территорий и природные ресурсы. Для каждой территории должен быть составлен план развития минимум на 5 лет. Следует учесть, что Карабах был регионом, где, в основном, развивалось сельское хозяйство, которое важно восстановить. Необходимо провести оценку земель, установить, для каких целей их можно использовать - какие культуры и на каких землях можно выращивать, пригодны ли эти территории как приусадебные участки, можно ли их использовать как посевные площади или под фермерские хозяйства, создать местные кооперативные хозяйства".