https://news.day.az/economy/1303851.html Спрос на автомобили в Азербайджане увеличился - из-за пандемии
Спрос на автомобили в Азербайджане увеличился - из-за пандемии
Ограничения в связи с функционированием общественного транспорта в период пандемии коронавируса обусловили увеличение спроса на автомобили в Азербайджане.
Об этом в понедельник сказал Trend эксперт по вопросам имущества Рамиль Османлы, передает Day.Az
"Однако это обстоятельство не сказалось на ценах на автомобили, и большого роста не зафиксировано, поскольку цены на автомобильном рынке и без того были высокими", - сказал эксперт.
При этом он добавил, что в целом в Азербайджане всегда наблюдался повышенный спрос на автомобили.
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