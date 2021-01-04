https://news.day.az/economy/1304021.html Министерский комитет ОПЕК+ не вынес рекомендацию по добыче
Министерский комитет ОПЕК+ не вынес рекомендацию по добыче
Заседание министерского мониторингового комитета закончилось, итоговой рекомендации министрам всех стран-участниц, встреча которых должна начаться через некоторое время, не вынесено,
Как передает Day.Az, об этом сообщили Интерфакс источники, знакомые с ситуацией.
По данным СМИ, большинство стран ОПЕК+ полагают, что нужно сохранить текущие ограничения на февраль, по информации "Интерфакса", такова была и неформальная рекомендация техкомитета ОПЕК+ накануне, 3 января, однако Россия и ОАЭ выступают за увеличение добычи в феврале.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре