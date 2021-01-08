https://news.day.az/economy/1305208.html Израильские специалисты поделятся опытом с азербайджанскими фермерами
Израильские специалисты поделятся опытом с азербайджанскими фермерами
Израильские специалисты поделятся опытом с предпринимателями, занимающимися сельским хозяйством в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на информацию, распространенную посольством Израиля, с этой целью Израильское агентство по международному сотрудничеству в целях развития при Министерстве иностранных дел (MASHAV) организует пятинедельную онлайн-встречу на тему "Функционирующие под давлением оросительные системы".
Цель веб-семинара, который будет организован с 25 февраля по 25 марта - поделиться израильским опытом и обсудить с участниками основные моменты применения передовых оросительных систем для различных посевных участков.
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