Азербайджан восстанавливает нефтедобычу

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) повысило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2021 и на 2022 годы.

Согласно прогнозу, добыча нефти в Азербайджане в 2021 году прогнозируется на уровне 0,77 млн. б/с, что на 0,04 млн. б/с выше показателя, прогнозировавшегося ранее. К концу года EIA ожидает повышения добычи до 0,79 млн. б/с (прежний прогноз - 0,75 млн. б/с).

В 2022 году, по расчетам EIA, добыча нефти в Азербайджане составит 0,82 млн. б/с с постепенным ростом до конца года до 0,83 млн. б/с (прежний прогноз - 0,79 млн. б/с).

В рамках сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, в январе-апреле 2021 года добыча в Азербайджане не должна превышать 595 тыс. б/с. Что касается увеличения добычи, это, конечно, прогнозируемо и ожидаемо, так как в прошлом году в связи с ограничениями в рамках ОПЕК+ Азербайджан взял на себя определенные обязательства. Решение о сокращении добычи пока сохраняется в силе, хотя с января добыча уже увеличилась на небольшие объемы, сказал в комментарии Day.Az эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

Таких темпов падения добычи, какие имели место в 2020 году, ранее не наблюдались - она сократилась на 3 млн. тонн нефти и конденсата, отметил эксперт. В текущем же году рост добычи обусловлен тем, что в связи с приближением постпандемического периода будут смягчаться введенные в минувшем году ограничения, и Азербайджан увеличит - в основном в рамках Азери-Чираг-Гюнешли - объемы добычи.

"Надо учитывать, что добыча конденсата не входит в рамки ограничений ОПЕК+. То, что в последний день прошлого года Азербайджан начал поставку газа на европейские рынки, позволило нашей стране постепенно увеличить объемы добычи газа с "Шахдениз". А если объем добычи растут, увеличивается и объем конденсата. Если в 2020 году Азербайджан добывал 90 тыс. баррелей в сутки (по данным Минэнерго), то в феврале эти объемы уже возросли до 150 тыс. баррелей", - сказал наш собеседник, считающий, что такими темпами мы не только компенсируем, но и сможем нарастить объемы добычи.

По его словам, 34,5 млн. тонн в прошлом году в этом году вырастут до 36 млн. тонн. А если в рамках ОПЕК+ ограничения в отношении Азербайджана еще более смягчатся, то добыча может подняться до 36,5 млн. тонн. Так что прогноз позитивный.

Однако, подчеркнул Ильхам Шабан, есть и другая сторона - несмотря на то, что объемы добычи увеличиваются, а цены на нефть растут, мы, к сожалению, пока что мы не сможем выйти на уровень 2019 года. В данном случае речь идет, как отметил эксперт, о прибыли государства, поступающей в Госнефтефонд. Рост не будет таким уж ощутимым в связи с реализацией крупных проектов, требующих больших капиталовложений.

"Дело в том, что за 2 месяца этого года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года доходы в рамках АЧГ уменьшились на треть. Произошло это потому, что сейчас пиковый период строительства платформы "Центрально-восточный Азери" и, соответственно, капитальных расходов. В этом году расходы на эти цели могут составить 3 млрд. манатов, то есть то, что зарабатываем, идет на покрытие этих расходов. То же самое и в проекте "Шахдениз" - за первые два месяца мы не получили от него прибыли, потому что для внутреннего рынка необходимо больше газа, надо покрывать потребности и расходы. По этой причине рост нефтедобычи и цен на нефть в этом году не будут так ощутимы, как в предыдущие годы. Однако это не отменяет позитивность развития ситуации в целом", - подчеркнул глава Центра нефтяных исследований Азербайджана.

СПРАВКА: Строительство морской платформы "Центрально-восточный Азери" на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия началось в 2019 году. Ввод платформы в эксплуатацию запланирован на 2023 год. С данной платформы, которая будет седьмой по счету на АЧГ, ежесуточно будет добываться 100 тыс. баррелей нефти и 300 тыс. кубометров газа.

Данный проект является следующим этапом разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли. Проект предусматривает строительство на глубине моря 137 метров новой добывающей и буровой платформы с жилблоком между платформами "Центральный Азери" и "Восточный Азери", установку точек соединения трех внутрипромысловых подводных трубопроводов (для транспортировки нефти, газа и закачки воды) и сопутствующей подводной инфраструктуры, а также резервного электрокабеля и телекоммуникационного кабеля от платформы "Центральный Азери" до платформы "Центрально-восточный Азери".

Акционеры АЧГ 19 апреля 2019 года подписали окончательное инвестиционное решение (ОИР) по проекту "Центрально-восточный Азери". Стоимость проекта составляет $6 млрд.

Лейла Таривердиева