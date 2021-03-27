Смарт-технологии Signify могут применить на освобожденных территориях Азербайджана

"Умные" световые решения компании Signify функционируют посредством радиоканалов, в том числе в сотовых сетях 2G, 3G, 4G и 5G, которые вполне могут быть применимы на освобожденных территориях Азербайджана, сказал Trend региональный директор Signify по странам Кавказа и Центральной Азии Андрей Захаркив, передает Day.Az.

По его словам, на этих землях на данный момент полностью отсутствует необходимая инфраструктура, но в дальнейшем, когда компания приступит к реализации на них своих проектов, эта ситуация изменится к лучшему.

Говоря об обеспечении безопасности "умных" проектов, он заявил, что в компании Signify управление безопасностью обеспечивает отдел корпоративной безопасности.

"Руководство отдела безопасности продуктов состоит из членов отдела корпоративной безопасности продуктов, бизнес-групп и команды по разработке инноваций. Оно координирует наши усилия по обеспечению безопасности. Группа разработчиков систем безопасности обеспечивает безопасность действий, связанных с разработкой продукта", - сказал Захаркив.

Региональный директор отметил, что процессы обеспечения безопасности в Signify построены на прочной основе отраслевых стандартов, принципов управления и соответствующих правил.

"Выбирая Signify в качестве партнера, вы можете быть уверены в том, что мы уделяем большое внимание безопасности всех продуктов, систем и услуг. А также в том, что Signify будет поддерживать вас на протяжении всего жизненного цикла подключенной системы освещения.

Хотелось бы подчеркнуть, что политика и процессы в Signify согласованы с глобальными стандартами, такими как ISO/IEC 2700x ("Системы управления информационной безопасностью"), и набором стандартов ISA/IEC 62443 для разработки продуктов. Наши специалисты из отдела стандартов и регулирования сотрудничают со многими всемирными организациями по стандартизации, такими как IEC, ANSI и CENELEC, а также с отраслевыми альянсами - IoT Security Foundation. Бизнес-процессы компании Signify регулярно проходят внутреннюю и внешнюю аудиторскую проверку", - подчеркнул он.

Отметим, что в настоящее время у Signify нет подтвержденных проектов по реализации систем освещения на освобожденных территориях Азербайджана.