Азербайджан значительно увеличил производство стройматериалов

В Азербайджане в январе-феврале 2021 года было произведено стройматериалов на сумму 82 миллиона манатов, что на 13,2 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Day.Az со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике Азербайджана.

Виды продукции Произведено в январе-феврале 2021 г. Изменения по сравнению с январем-февралем 2020 г. (в %) Количество готовой продукции на складах на 01.03.2021 Цемент (тыс. тонн) 410,6 100,0 86,9 Строительный гипс (тыс. тонн) 2,8 400,0 2,2 Строительный известняк (тыс. тонн) 5,8 118,4 4,2 Строительные блоки и кирпич (тыс. тонн) 12,5 114,7 27,1 Сборные бетонные строительные конструкции (тыс. куб. м) 7,4 79,6 4,6 Асфальт (тыс. тонн) 5,8 22,4 - Строительный кирпич (тыс. куб. м) 65,3 92,4 12,1 Бетонная смесь (тыс. тонн) 269,9 119,5 - Обработанный мрамор, травертин, алебастр и изделия из них (тонны) 605,9 34,3 -