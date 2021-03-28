Турция значительно увеличила экспорт химпродуктов в Азербайджан

В январе-феврале 2021 года экспорт химпродуктов из Турции в Азербайджан увеличился на 54,1 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года, составив 75,785 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В феврале 2021 года экспорт химпродуктов из Турции в Азербайджан вырос на 51,7 процента по сравнению с показателем февраля 2020 года и составил 40,818 миллиона долларов.

В январе-феврале 2021 года экспорт химической продукции из Турции на мировые рынки вырос на 4,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3,315 миллиарда долларов.

В феврале 2021 года Турция экспортировала на мировые рынки химическую продукцию на сумму 1,678 миллиарда долларов, что на 12,7 процента больше показателя за тот же месяц 2020 года.

За последние 12 месяцев (февраль 2020 - февраль 2021) турецкий экспорт химпродукции составил 18,399 миллиарда долларов.