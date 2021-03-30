Победа Азербайджана открыла коридор экономических возможностей и для Армении

У большинства стран Кавказа существуют достаточно хорошо торговые возможности. В свое время я усердно работал, чтобы такие проекты как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый корридор оказались успешными и я очень рад, что эти усилия претворились в жизнь. Что касается новых транспортных коридоров, связывающих Армению и Азербайджан, я считаю это очень интересной идеей. Итоговый документ 9 ноября, подписанный Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, предоставляет большие возможности, прежде всего, для Армении для реинтеграции в региональную экономику и за ее пределами. Новый транспортный коридор может помочь Армении нормализовать отношения в экономической сфере как с Азербайджаном, так и с Турцией.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

Проблема в том, продолжил он, что политический кризис в Армении не позволяет ни одному лидеру поддержать такого рода примирение Армении и Азербайджана.

"Поражение во Второй карабахской войне сейчас слишком болезнено для Армении. Но я думаю, что со временем это (нормализация отношений с Азербайджаном - ред) произойдет. Азербайджан очень мудро продвигает новый коридор, который свяжет страну с Арменией и Турцией. Представители деловых кругов Турции уже изучают значительное количество инвестиционных проектов. Новые коридоры могут стимулировать создание промышленных зон, а также новые транспортные проекты, будь то трубопроводы, автомобильные или железные дороги", - заявил он.

Комментируя новость о том, как судно Ever Given компании Evergreen застряло в Суэцком канале, наш собеседник отметил, что этот инцидент не подорвет сильное конкурентное преимущество морских перевозок по сравнению с другими маршрутами с точки зрения стоимости.

"Конечно, данный инцидент обошелся мировой экономике в несколько миллионов долларов в день. Но этот случай произошел впервые в истории, ничего подобного ранее не случалось. Хорошей новостью является то, что Ever Given сдвинулся и частично освобожден. Есть разные проблемы, с которыми сталкиваются морские перевозки контейнеров. Дело в том, что при нехватке пустых контейнеров могут возникать временные сбои в цепочке поставок. Вот что происходит прямо сейчас", - пояснил бывший сопредседатель МГ ОБСЕ.

По его словам, в Китае наблюдается нехватка контейнеров, потому что США продолжают покупать в Китае много товаров. Таким образом, контейнеры уходят в США, а обратно не возвращаются.

"Пандемия COVID-19 помешала работе большого количества людей в портах, что, как ни странно, привело к значительному увеличению стоимости морских перевозок. Теперь многие компании в Китае отправляют свои товары на запад в Европу по железной дороге. Также возникает необходимость очень быстро доставить товар самолетом. Существует большая потребность в среднескоростных перевозках грузов по железной дороге и автомобильным транспортом. Тем не менее, основная часть торговли товарами происходит по морю на больших контейнеровозах. Потому что это наиболее рентабельный и наиболее экологически безопасный способ доставки большого количества товаров в торговой системе", - подытожил Мэтью Брайза.

Абдул Керимханов