Инцидент в Суэцком канале будет иметь большие последствия, и это на руку Азербайджану

Новая эпоха диктует новые стандарты перемещения товаров. Созданный британцами вместе с французами Суэцкий канал обеспечивал в свое время доминион метрополии над ее колонией. Сейчас во многом морские пути стали не только неэффективными, но и небезопасными. Именно при выходе из Суэцкого канала многие судна были подвержены нападениям со стороны сомалийских пиратов. И я думаю, что в 21 веке пиратство будет только нарастать и становиться реально "морским терроризмом". Соответственно, происходит переход к более устойчивым транспортным коридорам.

Об этом в интервью Day.Az сказал российский политолог, кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала "Архонт" Антон Бредихин.

Политолог выразил уверенность в том, что единая глобальная Евразийская система транспортировки товаров, которая создается Россией, Индией, Ираном, Китаем и где ключевыми странами выступают страны Южного Кавказа, сейчас будет приобретать актуальность.

"Считаю, что в дальнейшем и Азербайджан, и Армения, которые становятся частями единой транспортной системы, будут приобретать повышенную экономическую эффективность, прибыльность. Это произойдет благодаря инкорпорации в глобальный проект "Север-Юг", вследствие чего эти страны смогут перевести свои экономики на новый потенциально качественный уровень", - подытожил Антон Бредихин.

Напомним, что 23 марта гигантское судно Ever Given перегородило южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. В администрации Суэцкого канала заявляли, что возможной причиной случившегося может быть техническая ошибка или человеческий фактор.

Абдул Керимханов