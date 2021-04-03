Коридор "Север-Юг" имеет потенциал стать серьезной альтернативой Суэцкому каналу

В случае обеспечения политической стабильности в регионе прохождения коридора, в первую очередь, в Иране и соседних с ним странах, на Кавказе, транспортный коридор "Север-Юг" может стать серьезной альтернативой перевозкам через Суэцкий канал. Его привлекательность заключается в экономии средств за счет сокращения протяженности маршрута в 2 и более раза.

Об этом Day.Az сказал российский политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

"Но не стоит забывать и о возможностях Северного морского пути (СМП), который в отличие от большинства морских маршрутов, проходит вдоль побережья лишь одного государства - России. Россия, имеющая самый мощный ледокольный флот в мире, в том числе, атомный, может обеспечить безопасность проходки судов практически круглый год. И путь также короче, чем путь через Суэц. Расширение торговли на Евразийском континенте потребует развития транспортной инфраструктуры. Мне кажется, не будут лишними ни коридор "Север-Юг", ни СМП, ни путь через Суэцкий канал, ни китайские проекты", - считает политолог.

По мнению нашего собеседника, сухопутные маршруты действительно имеют свои преимущества и свои риски.

"В отличие от морских путей, которые на длительном протяжении проложены по международным водам, транспортные коридоры проходят через разные страны. Скорость движения груза зависит не только от согласованности работы логистических служб разных государств", - сообщил он.

Российский эксперт подчеркнул, что политическая ситуация в государствах-транзитерах значит ничуть не меньше.

"Не будем забывать и о возможностях существующей доселе инфраструктуры, в первую очередь, железнодорожной, которая должна взять на себя основной объем перевозок. Они не всегда велики. Необходимо прокладывать новые железнодорожные линии, потому что действующие сейчас рассчитаны на другой объем грузов. Строительство тоже требует расходов, которые на начальном этапе могут съесть всю экономию. Понятно, что создание подобных коридоров - задача стратегическая. Эффект от ее реализации растянут во времени, а расходы необходимы сейчас. Именно поэтому, мне кажется, процесс создания сухопутных транспортных коридоров из Азии в Европу продвигается медленно", - подытожил Игорь Шатров.

Абдул Керимханов