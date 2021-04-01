Баку и Москва солидарны в необходимости альтернатив морскому транспорту

История с блокировкой Суэцкого канала показала, что миру было бы неплохо иметь альтернативные маршруты для международной торговли, для доставки грузов. В этом смысле, в принципе любые имеющиеся альтернативы уже хороши.

Об этом Day.Az сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

По его словам, с точки зрения таких стран как Россия и Азербайджан имеют значения нефте- и трубопроводы, которые уже имеют по своей сути альтернативность не только Суэцкому каналу, но и Баб-эль-Мандебскому, Ормузскому, Малаккскому проливу и др. местам, которые в Мировом океане могут быть проблемными.

"Соответственно, Россия и Азербайджан значительную часть нефти и газа экспортируют через трубопроводы. Причем строятся новые трубопроводы, Россия и Азербайджан участвуют в этих проектах. Есть проекты увеличения мощностей имеющихся трубопроводов. В частности, для России актуально строительство "Северного потока-2" для развития мощностей через Балканский полуостров, который будет продлевать строительство Турецкого потока. Для Азербайджана потенциально актуальным может быть история с расширением мощностей TANAP и т.д.", - заявил он.

Как отметил российский эксперт, второй момент, который может быть альтернативой, это железнодорожные перевозки.

"Например, Россия уже сейчас контролирует порядка 10% товарооборота между Китаем и Европой за счет, в том числе, Российских железных дорог, и тех усилий, которые Россия вложила для того, чтобы модернизировать Транссибирскую магистраль и расширить Байкало-Амурскую магистраль. Есть железнодорожные планы, связанные с маршрутами через Иран, так называемый проект "Север-Юг". Если отношения Ирана со странами Запада нормализуются, то варианты строительства железных дорог через Иран могли бы быть рассмотрены. Причем не только Россией, но и теми же странами Запада. Когда при администрации Обамы частично и на некоторое время снимались санкции с Ирана, то многие европейские транспортные и энергетические компании приходили на работу в Иран. Они ушли оттуда тогда, когда Трамп опять ввел санкции, причем Байден тоже не собирается их снимать", - заметил наш собеседник.

Далее наш собеседник упомянул Северный морской путь, который, по его мнению, мог бы создать альтернативу Суэцкому каналу.

"Считаю, что Россия будет активно его продвигать и воспользуется поводом блокировки Суэцкого канала, чтобы лишний раз показать, что Северный морской путь в перспективе может перетянуть какую-то часть грузов. Ведь уже китайские, японские, французские компании вкладывались в арктические проекты компании "Новатэк", предполагая, что как минимум часть грузов будет вестись через Китай по Северному морскому пути. И сейчас поставки сжиженного природного газа с Ямал СПГ ведутся в Поднебесную по этому маршруту. В год по Северному морскому пути идут 30 млн.грузов, Владимир Путин поставил задачу довести этот показатель до 80 млн. При этом через Суэцкий канал в год проходят 1.2 млрд.грузов, поэтому цифры пока что несопоставимы. Но тут речь идет не о том, чтобы получить вообще все грузы, цель состоит в том, чтобы оттянуть часть рынка. То же самое касается и железнодорожных маршрутов", - пояснил Митрахович.

Эксперт подчеркнул, что история с блокировкой Суэцкого канала показала, что в принципе каналы уязвимы не только, условно говоря, из-за технических аварий и ошибок судоходства.

"Есть предположения, что эти каналы могут быть перекрыты в случае военно-политической напряженности. Напомню, что Суэцкий канал был перекрыт после шестидневной войны на несколько лет после 1967 года. На самом деле арабо-израильские противоречия тоже никуда не ушли, так же как ирано-арабские, ирано-израильские и американо-иранские. Всё это может на каком-то этапе проявиться. Поэтому, для тех стран, которые вкладываются в трубопроводы, альтернативные морские пути и в железнодорожные перевозки, это лишь повод лишний раз обратить внимание своих партнеров и инвесторов в том числе на то, что альтернативу иметь было бы неплохо, чтобы не зависеть только от этих узких горлышек в Мировом океане", - подытожил Станислав Митрахович.

Абдул Керимханов