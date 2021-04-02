ОАО «Муганбанк» увеличил уставной капитал (R)

Размещение обыкновенных бездокументарных именных акций ОАО "Муганбанк" на общую сумму 5 000 000 AZN, количеством 25 000 штук, номинальной стоимостью 200 AZN, зарегистрированных Центральным банком Азербайджанской Республики под регистрационным номером AZ1001005466 1 апреля 2021 года, полностью завершено.

После размещения уставной капитал ОАО "Муганбанк" с 102,5 млн AZN вырос до 107,5 млн AZN.

ОАО "Муганбанк" - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 27 филиалов и 10 отделений ОАО "Муганбанк " в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО "Муганбанк" сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по Международному Развитию (USAID), Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Международная Финансовая Корпорация (IFC) Инвестиционный Фонд США - World Business Capital (WBC), Корпорация Частных Зарубежных Инвестиций (OPIC) и Исламская корпорация развития частного сектора (ICD). The Green for Growth Fund (GGF), Европейский Фонд по Юго-Восточной Европе (EFSE) и Механизм круглого стола банкиров инициативы "Один пояс и один путь" (BRBR), инициированный Промышленным и коммерческим банком Китая (ICBC).