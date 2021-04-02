Азербайджан и Турция создадут совместный инвестиционный фонд

Между Азербайджаном и Турцией проводится обширная работа по созданию совместного взаимного инвестиционного фонда.

Как сообщает Day.Az, об этом в ходе обсуждений азербайджано-турецких экономических связей заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, в ходе работы азербайджано-турецкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству достигнуто соглашение о создании совместного инвестиционного фонда.

"В настоящее время между учрежденным Президентом Азербайджана ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и Фондом национального благосостояния Турции идут переговоры по созданию инвестиционного фонда", - отметил Микаил Джаббаров.

Было сказано, что объем инвестиций Азербайджана в братскую Турцию достигает 19 миллиардов долларов, а Турции в экономику Азербайджана - 13 миллиардов долларов. По словам министра, Турция лидирует по инвестициям в ненефтяной сектор азербайджанской экономики.

"На данный момент в Азербайджане функционируют порядка 4,2 тысячи компаний с турецким капиталом, а работы турецких компаний по 300 действующим проектам оцениваются в 16,3 миллиарда долларов", - заключил министр.