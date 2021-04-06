Бакинский порт планирует увеличить грузооборот в 2021 году

В настоящее время порт продолжает выполнять свою деятельность в штатном режиме. Мы ожидаем, что объем грузоперевозок текущего года превысит показатели прошлых лет, сказал Trend глава пресс-службы Бакинского порта Эльмар Хабибли.

По его словам, несмотря на негативные последствия COVID-19, Бакинский порт в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличил грузоперевозки на 20 процентов.

Кроме того, в порту в прошлом году были отмечены рекордные показатели по сравнению с показателями последних 30 лет в области перевалки крупногабаритных транспортных средств (TIR) и контейнеров.

"В 2015 году грузооборот нашего порта составил свыше 3,059 миллиона тонн грузов, в 2019 - 4,057 миллиона тонн, а в 2020 году - 4,85 миллиона тонн. Показатели 2020 года по сравнению с показателями 2015 года говорят о росте грузооборота на 59 процентов", - сказал Хабибли.

Он отметил, что в порту имеется терминал с возможностями перевалить в год 100 тысяч TEU контейнеров (один TEU равен одному 20-футовому контейнеру).

"На этом терминале установлены восемь специализированных и современнейших кранов, которые в минимальные сроки проводят погрузочно-разгрузочные работы. Только в прошлом году на нашем терминале было перевалено 40,345 тысячи TEU-контейнеров, что больше на 15 процентов по сравнению с показателями предыдущего года - 35,152 тысячи TEU-контейнеров", - подчеркнул глава пресс-службы.

Он сообщил, что посредством двух Ro-Ro мостов через порт в минувшем году прошло 43,208 тысячи TIR, что больше на 28 процентов, чем в 2019 году. 65 процентов этих TIR были перевезены в направлении Баку - Туркменистан - Баку, а 35 процентов - в направлении Баку - Астана - Баку.

"Хочу отметить, что в 2015 году через Бакинский порт прошло 8,756 тысячи TIR, а текущие показатели говорят о пятикратном росте грузопотока посредством мультимодального транзита грузов через Азербайджан", - сказал Хабибли.

Он добавил, что Бакинский порт в прошлом году перевалил 711,706 тысячи тонн сухих грузов, что больше в 2,8 раз, чем в 2019 году, и в 3,5 раза, чем в 2015 году.