https://news.day.az/economy/1331707.html МВФ улучшил прогноз по экономике Азербайджана
МВФ улучшил прогноз по экономике Азербайджана
Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в этом году экономика Азербайджана вырастет на 2,3%.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на апрельский выпуск отчета МВФ "World Economic Outlook", в 2022 году ожидается рост на 1,7%.
Отметим, прогноз на текущий год улучшен на 0,3 процентных пункта по сравнению с предыдущим прогнозом.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре