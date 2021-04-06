МВФ улучшил прогноз по экономике Азербайджана

Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в этом году экономика Азербайджана вырастет на 2,3%.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на апрельский выпуск отчета МВФ "World Economic Outlook", в 2022 году ожидается рост на 1,7%.

Отметим, прогноз на текущий год улучшен на 0,3 процентных пункта по сравнению с предыдущим прогнозом.