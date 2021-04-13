https://news.day.az/economy/1333787.html Обсужден вопрос полного возобновления авиасообщения между Азербайджаном и Украиной
Обсужден вопрос полного возобновления авиасообщения между Азербайджаном и Украиной
Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев встретился с министром инфраструктуры Украины Владиславом Крикли.
Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.
Посол сообщил, что в ходе встречи, состоявшейся в рамках визита украинской правительственной делегации в Баку, была выражена обоюдная заинтересованность в расширении сотрудничества в области транспортных коммуникаций.
"Помимо прочего, обсуждалось также полное восстановление авиасообщения между Азербайджаном и Украиной", - отметил посол.
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