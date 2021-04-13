Обсужден вопрос полного возобновления авиасообщения между Азербайджаном и Украиной

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев встретился с министром инфраструктуры Украины Владиславом Крикли.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

Посол сообщил, что в ходе встречи, состоявшейся в рамках визита украинской правительственной делегации в Баку, была выражена обоюдная заинтересованность в расширении сотрудничества в области транспортных коммуникаций.

"Помимо прочего, обсуждалось также полное восстановление авиасообщения между Азербайджаном и Украиной", - отметил посол.