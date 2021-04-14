https://news.day.az/economy/1333928.html Беларусь готова поддержать Азербайджан в восстановлении Карабаха - ФОТО
Беларусь готова поддержать Азербайджан в восстановлении Карабаха - ФОТО
Беларусь готова оказать поддержку Азербайджану в строительно-восстановительных работах в Карабахском регионе.
Об этом на встрече с председателем Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анаром Гулиевым сказал находящийся с визитом в Баку министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович, сообщает Day.Az со ссылкой на Комитет.
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