Беларусь готова поддержать Азербайджан в восстановлении Карабаха

Беларусь готова оказать поддержку Азербайджану в строительно-восстановительных работах в Карабахском регионе.

Об этом на встрече с председателем Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анаром Гулиевым сказал находящийся с визитом в Баку министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович, сообщает Day.Az со ссылкой на Комитет.

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