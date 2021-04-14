https://news.day.az/economy/1334028.html В Азербайджане оказана очередная финансовая поддержка пострадавшим от пандемии предпринимателям
В Азербайджане оказана очередная финансовая поддержка пострадавшим от пандемии предпринимателям
В рамках 4-го этапа выплат определенной части заработной платы наемным работникам, работающим в пострадавших от пандемии сферах, 20 442 налогоплательщикам, имеющим 185 856 наемных работников, оказана финансовая поддержка в размере 41 753,0 тыс. манатов.
Как сообщили Day.Az в Министерстве экономики, в рамках 4-го этапа финансовой поддержки 84 632 индивидуальным (микро) предпринимателям оказана финансовая поддержка в размере 30 198,4 тыс. манатов.
Агентство государственного казначейства Министерства финансов перевело соответствующие средства на банковские счета налогоплательщиков.
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