Рынок Азербайджана чрезвычайно важен для ВПК Беларуси

Уровень торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Азербайджана в значительной мере идет по закрытым товарным позициям. Мы просто до конца не видим структуры экспорта-импорта, в частности, какую долю занимает продукция военного назначения. Судя по всему, это основная доля по крайней мере белорусского экспорта в Азербайджан. С 2020 года основная доля азербайджанского экспорта в Беларусь составляла сырая нефть.

Об этом Day.Az сказал руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников.

Если мы говорим о перспективных направлениях сотрудничества, отметил эксперт, это машиностроение и вопросы взаимных поставок сельскохозяйственной продукции.

"В 2018 году Азербайджан по моим подсчетам был крупнейшим покупателем продукции оборонного назначения Беларуси. Россия была на втором месте. Но этот результат был достигнут из-за всего лишь нескольких относительно изолированных контрактов на поставку техники. Основная проблема заключается в отсутствии долговременной стратегии сотрудничества в этой сфере, связанной совместной разработкой и производством техники в интересах двух стран", - пояснил он.

Поротников сообщил, что для белорусского ВПК ситуция сейчас достаточно тяжелая в сравнении с 2018 годом когда он был на пике. Потеряно приблизительно 30% экспортных рынков по итогам 2020 года.

"Конечно в этой связи Азербайджан играет очень большую роль и значение именно как традиционно крупный покупатель продукции оборонного назначения. Но, с моей точки зрения, это сотрудничество должно быть более долгосрочным за счёт совместных проектов, связанных с разработкой и производством, а не просто односторонних поставок техники", - полагает руководитель Belarus Security Blog.

По словам нашего собеседника, на 2021 год планируется закупить порядка миллиона тонн азербайджанской нефти.

"С учётом того, что мощности нефтеперерабатывающих заводов Беларуси 22-24 млн.тонн, это относительно небольшие поставки. Тем не менее, они важны сами по себе, потому что с одной стороны позволяют поддержать функционирование маршрутов поставки, логистику. А с другой стороны это знак российским поставщикам нефти в Беларусь о том, что у Минска есть определённая альтернатива. Она может быть более дорогая чем российская на текущий момент, но по крайней мере она есть и это тоже усиливает переговорные позиции Беларуси с российскими нефтяными поставщиками", - подытожил Андрей Поротников.

Абдул Керимханов