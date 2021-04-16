Объединение возможностей Азербайджана и Беларуси буквально подтолкнет экономики двух стран

Азербайджан и Беларусь - две страны, между которыми нет абсолютно никаких проблем. Зато есть огромный потенциал, в первую очередь экономического взаимодействия на благо двух государств и в интересах их народов.

Вопросы расширения экономического сотрудничества, повышения до неприличия небольшого для потенциала наших стран товарооборота, поиска новых сфер взаимодействия - все это обсуждалось в ходе визита в Баку Президента Беларуси Александра Лукашенко и его встречи с Президентом Ильхамом Алиевым.

Важными темами обсуждений в Баку были промышленная кооперация, сотрудничество в энергетике и агропромышленный комплекс. Белорусская сторона также проявила большую заинтересованность в участии в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана. Со своей стороны Президент Азербайджана подчеркнул, принимая высокого гостя, что в Баку знают об опыте белорусских компаний по созданию агропромышленных комплексов, а в плане восстановления освобожденных территорий эта тема занимает особое место.

Как сообщают белорусские СМИ со ссылкой на концерн "Белнефтехим", с SOCAR достигнута договоренность о совместной реализации произведенных в Беларуси нефтепродуктов. Речь идет о продаже произведенных в Беларуси нефтепродуктов, в том числе совместно с белорусскими экспортерами, взаимодействии по реализации совместных инвестпроектов, а также сотрудничестве в реализации SOCAR нефтепродуктов на внутреннем рынке Беларуси. В текущем году Беларусь планирует закупить у Азербайджана миллион тонн нефти.

Очень перспективна сфера сельскохозяйственного машиностроения, в которой наши страны сотрудничают не один год. С 2007 года Гянджинский автомобильный завод собрал более 11,5 тысячи белорусских тракторов, а также около 3,5 тысяч единиц техники МАЗ, "АМКОДОР", "Белкоммунмаш" и "Гомсельмаш". В текущем году завод планирует собрать более 1,2 тысяч белорусских тракторов. Рассматриваются также вопросы восстановления объемов производства и другой белорусской техники, а также выхода этой совместной продукции на рынки третьих стран, в частности Турции. Отметим, что впервые совместная продукция азербайджанских и белорусских машиностроителей пошла на экспорт в третьи страны в 2014 году.

Агропромышленная сфера в целом является приоритетной в азербайджано-белорусских связях и носит стратегический характер. Хотя товарооборот сельхозпродукции между Беларусью и Азербайджаном за последние пять лет вырос в 3,5 раза, эксперты едины во мнении, что его нынешние объемы абсолютно не соответствуют имеющемуся потенциалу. Поэтому одной из основных задач ставится наращивание взаимного товарооборота и расширение номенклатуры поставляемых сельскохозяйственных товаров.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко на встрече с азербайджанским коллегой Инамом Керимовым говорил о проработке сторонами возможности создания в Азербайджане крупного животноводческого комплекса, где будут использованы белорусские технологии и азербайджанские инвестиции.

Учитывая высокотехнологичный характер белорусской экономики и существенные, даже внушительные инвестиционные возможности Азербайджана, две страны имеют возможности для очень эффективного взаимодействия, считает азербайджанский экономист, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов.

Задача увеличения экспортного потенциала между нашими странами, вопросы, связанные с показателями взаимной торговли, безусловно, должны быть в приоритете. Те показатели, которые наблюдались в последние годы - это менее полумиллиарда долларов, - конечно же, не отражают того потенциала сотрудничества, который имеется между нашими странами. Считаю, что объемы товарооборота должны быть увеличены в разы. Для этого имеются соответствующие возможности. И я думаю, что, в первую очередь, необходимо инвестировать в высокотехнологичные сферы экономики, где Беларусь занимает очень хорошие конкурентные позиции. Для этого есть все предпосылки, особенно учитывая возможности Беларуси в производстве высокотехнологичной продукции. Только по Парку высоких технологий объем белорусского экспорта составляет ежегодно около 2 миллиардов долларов. Это весьма внушительные цифры. Поэтому, имея в виду высокотехнологичный характер белорусской экономики и существенные, я бы даже сказал внушительные инвестиционные возможности Азербайджана, мы должны наращивать инвестиции в совместные высокотехнологичные производства. И в этом плане, несомненно, нужно иметь в виду и Гянджинский автомобильный завод. Я вообще считаю, что сельскохозяйственное машиностроение это одно из тех направлений, которые должны быть в приоритете для правительств наших стран в плане наращивания взаимного сотрудничества, что откроет большие возможности для прироста экспортного потенциала и для азербайджанской, и для белорусской экономик.

Возможности выхода совместной продукции на рынки третьих стран имеются. Это, в первую очередь страны постсоветского пространства, с рядом из которых Беларусь состоит в интеграционных объединениях. На рынок постсоветского пространства мы можем рассчитывать в приоритетном плане. Вместе с тем, по таким направлениям, как агропромышленный комплекс с упором на глубину переработки, мы можем выходить на рынки и других стран, в том числе Турции. Но здесь речь идет об определенных специфических сегментах, которые будут заточены на углубление сотрудничества в плане переработки имеющегося сырьевого материала. Это могут быть сферы, связанные с деятельностью Парка высоких технологий Беларуси. Создание совместных производств в этой сфере может вывести нас на внешние рынки.

В двустороннем сотрудничестве сельскохозяйственная сфере, агропромышленный комплекс в приоритете с точки зрения наращивания взаимной торговли и прямых инвестиций. Я более чем уверен, что здесь имеется очень большое поле для деятельности. Беларусь обладает давними традициями в развитии агропромышленного комплекса, и этот ее опыт может быть очень полезен в плане возрождения сельскохозяйственной сферы на освобожденных от армянской оккупации территориях. Считаю, что наращивание сотрудничества в сфере производства продукции с высокой добавленной стоимостью должно сыграть очень важную роль. Но и здесь, наряду с производством непосредственно товаров народного потребления, конечно, нужно много и целенаправленно инвестировать в сельскохозяйственное машиностроение. Это позволит усилить конкурентоспособность азербайджанской экономики, в частности агропромышленной сферы. В этом плане импорт белорусских технологий - одно из важных и рентабельных направлений. Это и новые рабочие места, и повышение покупательной способности внутри страны, и прирост внутреннего рынка.

Что касается сотрудничества в энергетической сфере, то о перспективах тут, на мой взгляд, можно говорить, в первую очередь в контексте в целом экономической интеграции на постсоветском пространстве.

Двустороннее сотрудничество успешно реализуется между двумя нашими странами. Они были успешны как в политической, так и экономической сферах, в том числе с точки зрения налаживания диалога по энергетическому сотрудничеству. Просто дело в том, что для Азербайджана наиболее выгодным является рынок Евросоюза. Какие-то объемы в плане поставок нефти в Беларусь возможны, и здесь, думаю., основная задача заключается в диверсификации импорта энергоносителей в страну.

Лейла Таривердиева