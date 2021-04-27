Испания хочет участвовать в новых нефтяных проектах Азербайджана

Надеемся, что для испанских компаний в нефтехимическом секторе Азербайджана появятся новые проекты, сообщили Trend в МИД Испании, передает Day.Az.

"Некоторые испанские компании уже работают над модернизацией нефтеперерабатывающих заводов в Баку, и мы надеемся, что для испанских компаний в нефтехимии появятся новые проекты".

Говоря о перспективах расширения сотрудничества, в ведомстве отметили, что в торгово-экономических отношениях двух стран есть большой потенциал.

"Основное внимание уделяется энергетике, инфраструктуре, телекоммуникациям, транспорту, сельскому хозяйству и туризму. Есть также хорошие возможности в различных секторах, представляющих интерес, таких как строительство и производство строительных материалов, архитектура и городское планирование, обновление электростанций, а также медицинский сектор и сеть больниц", - сказали в МИД.

Далее, в министерстве сообщили, что двусторонние торговые потоки медленно восстанавливаются после спада, вызванного пандемией.

"Мы надеемся, что после того, как кризис COVID-19 закончится, мы сможем возобновить наше сотрудничество и тесно сотрудничать с правительством Азербайджана в целях расширения двусторонних торговых, экономических и инвестиционных связей и использования имеющегося потенциала.

С января 2021 года по сегодняшний день экспорт из Испании в Азербайджан составил 6 миллионов евро. Импорт составляет 31 миллион евро, что на 60 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Торговый дефицит в этот период достиг 25 миллионов евро", - сказали в министерстве.