Большой экономический потенциал Азербайджана представлен на международной выставке в Китае - ФОТО
В китайском городе Циндао открылась международная инвестиционная и торговая выставка стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на которой Азербайджан представлен отдельным стендом.
Как сообщили Day.Az в Министерстве экономики, на азербайджанском стенде представлены продукты питания и напитки, производимые в нашей стране, а также инвестиционный, транспортно-транзитный и туристический потенциал Азербайджана
На панельной дискуссии "Презентация стран", проходящей в рамках выставки, с презентацией деловых и инвестиционных возможностей нашей страны выступил торговый представитель Азербайджана в Китае Теймур Надироглу.
В рамках трехдневной выставки азербайджанская делегация проведет встречи по торгово-инвестиционному сотрудничеству с местными компаниями.
Отметим, что Циндао - один из крупнейших портовых городов Китая и главный экономический центр провинции Шаньдун.
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