Большой экономический потенциал Азербайджана представлен на международной выставке в Китае

В китайском городе Циндао открылась международная инвестиционная и торговая выставка стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на которой Азербайджан представлен отдельным стендом.

Как сообщили Day.Az в Министерстве экономики, на азербайджанском стенде представлены продукты питания и напитки, производимые в нашей стране, а также инвестиционный, транспортно-транзитный и туристический потенциал Азербайджана

На панельной дискуссии "Презентация стран", проходящей в рамках выставки, с презентацией деловых и инвестиционных возможностей нашей страны выступил торговый представитель Азербайджана в Китае Теймур Надироглу.

В рамках трехдневной выставки азербайджанская делегация проведет встречи по торгово-инвестиционному сотрудничеству с местными компаниями.

Отметим, что Циндао - один из крупнейших портовых городов Китая и главный экономический центр провинции Шаньдун.