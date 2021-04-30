Эльман Рустамов о стабильности маната

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) в этом году сэкономил на продаже валюты на 140 млн. долларов США.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов, выступая на онлайн пресс-конференции по параметрам процентного коридора.

По его словам, Нефтяной фонд отстает от графика продаж валюты. Он добавил, что на валютном рынке наблюдаются профицит и баланс.

Напомним, в I квартале текущего года ГНФАР на валютных аукционах 1,480 млрд. долларов США, что на 46,6% меньше, чем в январе-марте 2020 года.