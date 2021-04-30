https://news.day.az/economy/1338693.html Эльман Рустамов о стабильности маната - ЗАЯВЛЕНИЕ
Эльман Рустамов о стабильности маната - ЗАЯВЛЕНИЕ
Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) в этом году сэкономил на продаже валюты на 140 млн. долларов США.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов, выступая на онлайн пресс-конференции по параметрам процентного коридора.
По его словам, Нефтяной фонд отстает от графика продаж валюты. Он добавил, что на валютном рынке наблюдаются профицит и баланс.
Напомним, в I квартале текущего года ГНФАР на валютных аукционах 1,480 млрд. долларов США, что на 46,6% меньше, чем в январе-марте 2020 года.
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