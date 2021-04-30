Запущено мобильное приложение "OBA Market"

В более чем 900 маркетах по всему Азербайджану можно будет заработать кешбэк.

Сеть маркетов "OBA", которая всегда думает об удобстве своих клиентов, привнесла в свою деятельность еще одно новшество, запустив мобильное приложение "OBA Market".

Маркетологи "OBA" своим новым мобильным приложением предусматривают ряд нововведений для своих клиентов. С помощью приложения можно будет получать кешбэк и специальные призы за покупки, сделанные в маркетах "OBA" на сумму 10 AZN и выше. Таким образом, часть суммы, уплаченной за оказанную услугу, будет возвращена на счет клиентов, и, используя бонусы, накопленные на их счетах, пользователи смогут получать больше продуктов.

Пользователи также получат возможность в любое время, моментально и оперативно получать уведомления о новых скидках в различных категориях, таких как "возможности недели", "великолепная среда", "скидки в выходные дни", "специальные скидки", а также сообщать о жалобах и предложениях непосредственно через мобильное приложение.

Кроме того, войдя в мобильное приложение, можно получить адрес ближайшего филиала "OBA".

Мобильное приложение "OBA Market" доступно для скачивания на операционных системах Android и iOS. Клиенты могут загрузить мобильное приложение в Google Play Store и Apple App Store, введя слово "OBA Market" в поле поиска.

На следующем этапе клиентов "OBA" ждет возможность совершить выгодную и удобную покупку в соседском маркете и в любое время воспользоваться накопленными бонусами.



