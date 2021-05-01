https://news.day.az/economy/1339052.html В Азербайджане изменились правила организации полетов в период пандемии
В Азербайджане изменились правила организации полетов в период пандемии
В Азербайджане внесены изменения во временные правила по организации полетов и пассажирских перевозок воздушным транспортом в период коронавирусной пандемии (COVID-19).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
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