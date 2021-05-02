В Азербайджане запланирован рост производства рыбы и рыбной продукции

В Азербайджане в текущем году планируется повысить объемы производства рыбы и рыбной продукции.

Об этом сказал Trend председатель Ассоциации производителей и экспортеров рыбы Заур Салманлы.

По его словам 2020 году было произведено более 200 тонн разных видов рыб.

"Велись работы по выращиванию нетрадиционных для нашего региона видов рыб, был получен определенный опыт, изучены их качества и недостатки", - сообщил председатель.

Он заявил, что рост объемов производства запланирован на каждый год, и в зависимости от освоения рынка расширение производства будет оправдано.

"С начала года объем экспорта рыбы и ракообразных из Азербайджана составил суммарно 74 тысячи долларов. Объем импорта за этот период достиг 2,227 миллиона долларов", - напомнил Салманлы.

Отметим, что в 2020 году импорт рыбы и рыбной продукции в Азербайджан в основном осуществлялся из России, Чили, Норвегии, Китая, Ирана, Грузии, Японии и Турции.

В настоящее время компания Azerbaijan Fish Farm реализует несколько проектов, направленных на развитие аквакультуры, включая рыбохозяйственную отрасль.