Польша хочет сотрудничать с Азербайджаном в области энергетики

Польша считает, что существует определенный потенциал для сотрудничества с Азербайджаном в области энергетики, сообщили Trend в польском МИД, передает Day.Az.

"Южный газовый коридор" - очень важный проект для Азербайджана и яркий пример хорошего сотрудничества с ЕС. Несмотря на то, что в настоящее время Польша не импортирует нефть или газ из Азербайджана, мы осознаем важность поставок азербайджанских энергоносителей для наших восточных и южных соседей. Чем больше игроков на рынке, тем он безопаснее и стабильнее", - сказали в министерстве.

В ведомстве заявили, что Польша активно диверсифицирует поставки энергоресурсов.

"Терминал СПГ в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe являются ключевыми инфраструктурными проектами, которые укрепляют нашу экономику и энергетическую безопасность. Мы считаем, что существует некоторый потенциал для сотрудничества в области энергетики между нашими странами. Наши крупнейшие нефтяные компании, такие как PKN Orlen и Polish Oil Mining and Gas Extraction (PGNiG), присутствуют на многих рынках и готовы к новым инвестициям. Мы также видим некоторый потенциал для сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии, зеленых и умных технологий и энергоэффективности. Польша успешно диверсифицирует свой энергетический баланс с постоянно растущей долей возобновляемых источников энергии. Кроме того, в Польше успешно реализована общенациональная программа термомодернизации жилых домов. Такой опыт, а также имеющиеся в Польше технологические решения могут быть интересны и для Азербайджана. Поэтому мы приветствуем то, что Азербайджан уделяет больше внимания развитию возобновляемых источников энергии и разных новых технологий. Хотя в географическом плане Польша и Азербайджан могут показаться далекими странами, но в энергетическом отношении мы довольно близки друг к другу. Мы убеждены, что деловые круги наших стран воспользуются имеющимися возможностями", - заявили в министерстве.