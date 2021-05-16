Международная финансовая корпорация готова поддержать Азербайджан в энергетическом переходе

Международная финансовая корпорация (IFC) готова оказать поддержку Азербайджану в энергетическом переходе посредством инвестиций и консультационных услуг, сказала Trend директор IFC по Европе и Центральной Азии Вибке Шлёмер.

"Мы считаем, что эффективное использование возобновляемых источников энергии лежит в основе устойчивого развития. Это хорошая новость для Азербайджана, потому что анализ, проведенный в рамках Программы помощи в управлении энергетическим сектором Всемирного банка (ESMAP) показал, что технический потенциал морской ветроэнергетики страны составляет до 157 гигаватт. Это огромный потенциал по сравнению с общей установленной мощностью страны, составляющей около 8 гигаватт", - сказала она.

Шлёмер добавила, что, использовав этот потенциал и отказавшись от нефти и газа, страна может сократить выбросы парниковых газов и снизить уязвимость перед нестабильными ценами на топливо.

"Ожидается, что развитие морской ветроэнергетики вызовет конкуренцию в энергетическом секторе и укрепит инфраструктуру Азербайджана.

Совсем недавно IFC подписала соглашение об оказании помощи Азербайджану в расширении сектора морской ветроэнергетики, что, в свою очередь, поддержит стратегию страны по диверсификации энергоресурсов. Работа IFC является частью ее совместной инициативы с ESMAP Всемирного банка по масштабированию морской ветроэнергетики на развивающихся рынках. В рамках сотрудничества IFC сначала будет работать с Министерством энергетики над созданием дорожной карты для отрасли.

По мере достигнутого прогресса мы ожидаем продолжения нашего сотрудничества с Министерством энергетики для поддержки подготовки проектов с целью потенциального участия частного сектора в морской ветроэнергетике. Это партнерство, которое может помочь превратить Азербайджан в центр производства ​​возобновляемых источников энергии.

Я рада, что наш первый этап сотрудничества с Минэнерго проходит успешно. Наши команды провели продуктивное обсуждение с министерством по поводу масштабов, сроков и вариантов развития морской ветроэнергетики", - сказала она.