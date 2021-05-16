Fitch оценил банковский сектор Азербайджана
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings оценило текущее состояние банковского сектора Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Fitch отмечает, что банковский сектор Азербайджана относительно слаб и это отражается в оценке агентства банковской системы страны на уровне "b".
Тем не менее, аналитики агентства сообщили, что в последние годы в секторе произошел прогресс в кредитовании, и прогноз по операционной среде в апреле улучшился с "отрицательного" до "стабильного".
По данным Fitch, хотя долларизация общей депозитной базы в I квартале текущего года снизилась с зафиксированных в конце 2019 года 61% до 55%, она остается далека от 26%-ного уровня (медианный показатель), характерного для стран с рейтингом "BB+".
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