Вырос внешнеторговый оборот Азербайджана

В январе-апреле этого года объем внешнеторгового оборота Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 2,1% и составил 9 893,24 млн. долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за первые 4 месяца этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны продукцию стоимостью 6 364,34 млн. долларов, а объем импорта составил 3 528,91 млн. долларов. В результате сформировалось положительное торговое сальдо в 2 835,43 млн. долларов.

В январе-апреле 2021 года по сравнению с теми же месяцами прошлого года положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 3,1%, экспорт и импорт выросли соответственно на 0,9% и 4,4%.