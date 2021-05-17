https://news.day.az/economy/1343474.html Электрички Баку-Сумгайыт меняют график движения - ФОТО
Электрички Баку-Сумгайыт меняют график движения - ФОТО
С 18 мая электропоезда, следующие по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайты и Баку-Хырдалан-Сумгайыт, будут курсировать по новому графику.
Об этом сообщили в понедельник Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Новый график направлен на устранение плотности пассажиропотока.
Так, электропоезда Баку-Гянджа, движение которых было приостановлено в связи с пандемией, временно будут обслуживать пассажиров, следующих по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт и Баку-Хырдалан-Сумгайыт.
Ниже представлен новый график движения электричек.
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