https://news.day.az/economy/1348332.html Микаил Джаббаров и Эмин Амруллаев обсудили интеграцию между сферами экономики и образования
Микаил Джаббаров и Эмин Амруллаев обсудили интеграцию между сферами экономики и образования
Построение инновационной экономики в Азербайджане напрямую связано с системой образования.
Как сообщает Day.Az, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в Twitter.
"Мы обменялись мнениями с министром образования Эмином Амруллаевым по вопросу углубления интеграции между сферами экономики и образования", - сказал Джаббаров.
"Высшие учебные заведения, ПТУ, лицеи и школы, детские сады Азербайджана являются безальтернативной базой для перехода к инновационной экономике", - считает глава ведомства.
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