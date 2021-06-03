https://news.day.az/economy/1348918.html Стала известна дата открытия авиарейса Баку-Лондон
Стала известна дата открытия авиарейса Баку-Лондон
С 11 июня авиакомпания "Azərbaycan Hava Yolları" (AZAL) начнет выполнять специальные рейсы Баку-Лондон-Баку.
Об этом Day.Az сообщили в AZAL.
Отмечено, что полеты будут выполняться самолетами Airbus один раз в неделю - по пятницам в 10:00.
Напомним, ранее полеты в этом направлении планировалось начать с мая, но из-за низкого спроса открытие рейса было перенесено на июнь.
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