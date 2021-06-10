В Азербайджане вырастили уникальный томат

В Азербайджане вырастили томат весом 400 граммов, сказал Trend директор НИИ овощеводства при минсельхозе Эльмар Аллахвердиев, передает Day.Az.

Он также сообщил, что продегустировано 10 новых сортов томатов.

"Это абсолютно новые сорта, томаты разного размера, вес некоторых из них составляет 250-400 граммов. Три сорта - это томаты экзотических цветов. По форме и размерам они напоминают клубнику. Остальные сорта - это томаты, которые выращиваются кистями. Один такой томат весит 90-100 граммов. Сейчас этим сортам присваиваются названия. Хочется назвать один из сортов в честь славной победы Азербайджана, но этот вопрос пока обсуждается", - сказал Аллахвердиев.

Директор добавил, что эти томаты выращиваются в теплицах, но в дальнейшем фермеры смогут высаживать их в открытом грунте.