Международный Банк Азербайджана запустил новую специальную кампанию, приуроченную к открытию торговых центров. До 17 июня клиенты, совершающие платежи посредством TamKart или любой другой карты в некоторых торговых объектах, получат скидку до 30%. Владельцы TamKart также смогут приобрести товар в рассрочку на срок до 24 месяцев. Подробнее ознакомиться с кампанией и списком партнеров Банка можно здесь.

TamKart - это двойная карта, сочетающая в себе как дебетовую, так и кредитную функции. Каждый покупатель, совершающий платежи с помощью этих карт, получает определенную часть потраченных денег обратно на карточный счет в конце месяца. Программа Международного Банка Азербайджана "QayğıCash" позволяет клиентам получить кэшбэк на карточный счет. Cеть партнеров TamCart постоянно расширяется и включает в себя различные торговые и сервисные объекты.

За услуги обналичивания и SMS-оповещения плата не взимается. Владельцам TamKart Platinum и Premium также доступны такие услуги, как Chatbot Concierge, Fastline, Lounge Key, страхование и др. Получить более подробную информацию о продукте и заказать карту онлайн можно, перейдя по ссылке.

Подробную информацию о современных, универсальных, полезных продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.