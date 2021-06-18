Азербайджан реализовал и продолжает реализовывать крупные международные проекты

Цифровизация и гармонизация нормативной базы TRACECA в разы повышают привлекательность маршрутов на всех участках коридора Европа-Кавказ-Азия.

Об этом сказал Trend постоянный представитель (национальный секретарь) Постоянного секретариата межправительственной комиссии (ПС МПК) TRACECA Руфат Байрамов, передает Day.Az.

По его словам, ведутся работы по цифровизации в сфере автомобильных перевозок. Кроме того, обсуждаются проекты по гармонизации нормативной базы, связанной с несовпадением в разных странах показателей автомобилей по габаритам и массе.

"Мы работаем над актуальным проектом единого транзитного разрешения в электронном формате, которое даст возможность пересекать границы ряда стран по единому документу. На сегодняшний день реализация этого проекта требует наличия разрешения нескольких стран-участниц, что приводит к увеличению времени и издержек при грузоперевозках. В области железнодорожных перевозок мы обсуждаем проект реализации накладной СМГС (международный документ, регулирующий все операции с грузом при транспортировке его железной дорогой), а также проект транзитного документа GTrD", - сказал Байрамов.

Национальный секретарь подчеркнул, что это международный документ, который обсуждается с Международным союзом автомобильного транспорта, а также с датской компанией MAERSK, специализирующейся на морских грузоперевозках, и некоторыми другими организациями.

"На базе этого документа планируется разработать единый мультимодальный электронный документ, который признавался бы как железными дорогами, так и морскими портами. Отсутствие такого документа при переоформлении приводит к значительным задержкам в портах. Азербайджанский участок TRACECA находится на пересечении ряда модальных инфраструктур, и наличие такой добавочной стоимости в виде доступности цифровой услуги в разы увеличивает привлекательность маршрута", - сказал он.

Кроме того, Байрамов подчеркнул, что TRACECA планирует разработать и запустить пилотный проект системы электронной очереди на пограничных пунктах (таможне), отметив, что такое предложение уже сделано странам-участницам транспортного коридора, и ведется обсуждение возможностей его внедрения.

"Мы наблюдаем большое скопление автомобилей на границах, особенно в условиях пандемии. В этой связи водителям приходится сталкиваться с большими сложностями, простаивая по несколько дней в очередях на таможне. Наличие такой электронной системы позволит грузоперевозчикам заранее получать информацию и занять очередь для своих водителей. Этот проект повлияет и на работоспособность водителей, что является очень важным направлением в области развития грузоперевозок", - добавил Байрамов.

Он также коснулся темы железных дорог Азербайджана. Национальный секретарь отметил, что азербайджанские железные дороги расширяют возможности для развития грузовых и пассажирских перевозок на территории страны.

По его словам, прямая железнодорожная связь Баку с Габалой, являющейся наиболее популярным туристическим направлением в Азербайджане, открывает новые возможности для развития внешнего и внутреннего туризма.

"Наличие такой инфраструктуры облегчает путешествия и дает возможность посетить Габалинский район жителям и гостям Азербайджана в зимний период. Кроме того, она обеспечивает связь этого региона с основными экономическими зонами страны, что создает условия для развития внешнего туризма", - сказал Байрамов.

Он также сообщил, что Азербайджан реализовал и продолжает реализовывать крупные международные проекты, такие как Баку - Тбилиси - Карс, Lapis Lazuli (коридор Афганистан - Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Турция), коридоры Север - Юг, Запад - Восток.

"Точно такое же внимание уделяется развитию социальной сферы и организации гражданских грузоперевозок. Кроме того, ведутся активные работы по строительству железной дороги вокруг Абшерона, что облегчит жизнь жителей бакинских сел", - подчеркнул Байрамов.